Согласно отчету 78.ru, 15-летний подросток в Санкт-Петербурге вступил в перепалку с 14-летним сверстником из-за электронной сигареты, применив пневматический пистолет, чтобы запугать и ограбить своего сверстника.
Инцидент произошел около 17:00 в доме № 116 по Гражданскому проспекту. Согласно сообщению газеты, нападавший несколько раз выстрелил из пневматического пистолета, пытаясь отобрать электронную сигарету у подростка.
Лицо, ответственное за нападение, опознанное как студент колледжа, было задержано властями. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь в связи с полученными травмами, и было возбуждено уголовное дело по обвинению в "разбое".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.