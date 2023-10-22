78.ru: подросток напал с пистолетом на сверстника из-за отказа дать вейп

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно отчету 78.ru, 15-летний подросток в Санкт-Петербурге вступил в перепалку с 14-летним сверстником из-за электронной сигареты, применив пневматический пистолет, чтобы запугать и ограбить своего сверстника.

Фото: openverse

Инцидент произошел около 17:00 в доме № 116 по Гражданскому проспекту. Согласно сообщению газеты, нападавший несколько раз выстрелил из пневматического пистолета, пытаясь отобрать электронную сигарету у подростка.

Лицо, ответственное за нападение, опознанное как студент колледжа, было задержано властями. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь в связи с полученными травмами, и было возбуждено уголовное дело по обвинению в "разбое".

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В Красноярске подростки с пистолетом напали на сверстника из-за вейпа