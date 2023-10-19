В Свердловской области в Новоуральске начались расследования после инцидента, в результате которого одного из посетителей кафе "Ромашка" избили и изнасиловали шваброй.
Согласно информации, опубликованной на портале E1.RU, главным подозреваемым является владелец этого заведения, который отправился в бега.
Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев отметил, что судьба кафе пока остаётся неопределённой. Власти рассматривают вопрос о том, будет ли это заведение продолжать функционировать, исходя из возможных нарушений. Также проводится проверка документов, связанных с арендой земельного участка.
Ситуация обсуждается в Общественной палате региона на заседании, на котором присутствует прокурор.
Следует отметить, что ранее владелец кафе уже отбывал наказание за надругательства над девушками, которые совершались в том же кафе.
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