В Новоуральске проверяют кафе, в котором мужчину изнасиловали шваброй

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Свердловской области в Новоуральске начались расследования после инцидента, в результате которого одного из посетителей кафе "Ромашка" избили и изнасиловали шваброй.

Фото: Openverse

Согласно информации, опубликованной на портале E1.RU, главным подозреваемым является владелец этого заведения, который отправился в бега.

Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев отметил, что судьба кафе пока остаётся неопределённой. Власти рассматривают вопрос о том, будет ли это заведение продолжать функционировать, исходя из возможных нарушений. Также проводится проверка документов, связанных с арендой земельного участка.

Ситуация обсуждается в Общественной палате региона на заседании, на котором присутствует прокурор.

Следует отметить, что ранее владелец кафе уже отбывал наказание за надругательства над девушками, которые совершались в том же кафе.