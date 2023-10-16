Школьница из Москвы обвинила своего нового знакомого в изнасиловании в примерочной торгового центра

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская школьница заявила, что в примерочной одного из торговых центров города её изнасиловал новый знакомый. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Фото: openverse

15-летняя ученица договорилась о встрече с новым знакомым, с которым она познакомилась в соцсетях, около торгового центра на Киевском шоссе.

По словам девушки, после встречи они пошли в ресторан торгового центра, в котором новый знакомый начал её домогаться. После этого молодой человек повёл школьницу в примерочную, в которой надругался над ней.

Девушка не сразу рассказала родителям о случившемся, а только через два дня. Отец школьницы написал заявление в полицию. Сейчас по факту изнасилования проводится проверка.

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