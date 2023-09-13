В Москве сотрудницу театра из дома творчества заподозрили в домогательствах к девятикласснице

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудницу театра из дворца творчества в Москве заподозрили в домогательствах к девятикласснице. Школьница заявила, что она встречалась с преподавательницей у неё дома несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: wikimedia.org

По словам 15-летней девочки, к ней испытывала чувства 39-летняя помощница руководителя театра художественных миниатюр Анна Ш. А слишком близкие отношения между ними якобы начались ещё в апреле и продолжались до конца августа.

Школьница рассказала всё родителям, которые отправились писать заявление.

В пристрастиях сотрудницы дома творчества теперь разбираются следователи, женщина задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело. За связь с несовершеннолетней преподавательнице может грозить до шести лет колонии.

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