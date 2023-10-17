В Башкирии студенты вывезли школьника в лес и требовали выплатить им 20 тысяч рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В республике Башкортостан два студента, которые учатся в стерлитамакском политехническом колледже, решили похитить своего знакомого, учащегося местной гимназии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Openverse

По данным издания, вечером 28 сентября несовершеннолетние подростки, вооружённые пневматическим пистолетом, вывезли школьника в лес, где избивали его в течение двух часов. Затем молодые люди потребовали у школьника 20 тысяч рублей, после чего отпустили. По утверждению подростков, ученик гимназии занимается наркоторговлей.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 126 ("Похищение человека") и 163 ("Вымогательство") УК РФ. Молодых людей уже допросили. Один из подозреваемых задержан после допроса.

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