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Под Екатеринбургом водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода

0:34
Происшествия

Под Екатеринбургом водитель Hyundai потерял сознание за рулём своего автомобиля и насмерть сбил пешехода.

Под Екатеринбургом водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода
Фото: Openverse

Мужчина потерял контроль над управлением своего транспортного средства, и машина направилась на тротуар, где в тот момент находился пешеход, сообщает tagilcity.ru, со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

Пешеход от полученных травм скончался. На место происшествия прибыла следственная группа, чтобы расследовать обстоятельства этой аварии и выяснить личность погибшего.

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Сонливость в дороге. Что делать чтобы не уснуть за рулём
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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