Под Екатеринбургом водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Екатеринбургом водитель Hyundai потерял сознание за рулём своего автомобиля и насмерть сбил пешехода.

Фото: Openverse

Мужчина потерял контроль над управлением своего транспортного средства, и машина направилась на тротуар, где в тот момент находился пешеход, сообщает tagilcity.ru, со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

Пешеход от полученных травм скончался. На место происшествия прибыла следственная группа, чтобы расследовать обстоятельства этой аварии и выяснить личность погибшего.

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