В Красноярске полиция сообщила о фейке с плачущим ребенком и адресом на листке

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске, полиция опровергла информацию о появлении плачущего ребенка, держащего листок бумаги с адресом, и объявила это сообщение фейком. МВД Красноярского края предупредило граждан о появлении сообщений о таком виде преступной деятельности, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях, сообщает prmira.ru.

Фото: Openverse

Согласно этим объявлениям, на улицах города появляются дети, которые держат листок бумаги с адресом и просят отвести их. Однако полиция указала, что эти сообщения являются ложными и не содержат информации о месте событий.

Полицейские утверждают, что цель таких сообщений заключается в вызывании паники, и поэтому просят граждан не распространять их.

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