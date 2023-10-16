В Красноярске, полиция опровергла информацию о появлении плачущего ребенка, держащего листок бумаги с адресом, и объявила это сообщение фейком. МВД Красноярского края предупредило граждан о появлении сообщений о таком виде преступной деятельности, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях, сообщает prmira.ru.
Согласно этим объявлениям, на улицах города появляются дети, которые держат листок бумаги с адресом и просят отвести их. Однако полиция указала, что эти сообщения являются ложными и не содержат информации о месте событий.
Полицейские утверждают, что цель таких сообщений заключается в вызывании паники, и поэтому просят граждан не распространять их.
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