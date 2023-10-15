В Санкт-Петербурге в запертой комнате нашли тело 23-летней девушки

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Петербурге житель обнаружил в своей арендованной квартире тело девушки и немедленно уведомил правоохранительные органы. Об этом пишет издание "Фонтанка".

Фото: Openverse

Тело 23-летней девушки из Узбекистана было найдено в дневное время в комнате в квартире на Среднеохтинском проспекте. Она арендовала это жильё с 31 июля. Интересно, что дверь комнаты была заперта снаружи, и внутри не было найдено ключей. Также пропали документы этой женщины.

Тело отправлено в морг для проведения всестороннего анализа и определения причины смерти. Следственная группа изъяла образцы ногтей, медицинское заключение от гинеколога, упаковку от сим-карты, отпечатки пальцев, следы обуви, а также футболку и полотенце. Все собранные материалы переданы в следственное управление Красногвардейского района для дальнейшего расследования.

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