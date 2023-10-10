В центре столицы в Басманном районе мужчина утонул в Чистом пруду. Согласно предварительным данным, инцидент произошёл полтора дня назад. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели-водолазы, сообщает источник Телеканалу "360".
По полученной информации, мужчина упал в воду полтора дня назад и не вернулся на поверхность. В настоящее время специалисты проводят операцию по поиску. Полицейские выясняют причины произошедшего.
Ранее женщина утонула в Москве-реке в районе Марьино. Водолазы приступили к операции по её поиску, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.
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