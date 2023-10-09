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При столкновении с мачтой освещения в Москве погиб один человек

1:01
Происшествия

В Москве в районе Раменки на проспекте Генерала Дорохова автомобиль Kia Cerato въехал в мачту городского освещения. На место происшествия выехали четыре патрульных отряда ГИБДД, экстренные службы и две скорые медицинские машины.

При столкновении с мачтой освещения в Москве погиб один человек
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Как сообщает Телеканал "360", специалисты из аварийно-спасательного отряда незамедлительно начали операцию по извлечению человека, находившегося в автомобиле. Состояние пострадавшего было критическим. С использованием гидравлического инструмента удалось освободить мужчину из автомобиля.

Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, совместно с сотрудниками спасательных служб предоставили пострадавшему первую помощь и провели меры по сердечно-лёгочной реанимации. Предварительный диагноз включает в себя открытую черепно-мозговую травму и множество переломов нижних конечностей. К сожалению, по информации источника, водителя не удалось спасти.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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