Пятилетний мальчик утонул в бассейне в городе Кстово в Нижегородской области во время занятий по обучению плаванию. В связи с этим инцидентом возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
Согласно данным следствия, 5 октября во время урока плавания в бассейне пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и ушёл под воду. Ребёнка извлекли из воды и оказали первую медицинскую помощь, но бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала его смерть.
Представители Следственного комитета проводят расследование, включая осмотр места происшествия и изъятие документов, подтверждающих деятельность по обучению детей плаванию. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Красноярске школьник умер на уроке физкультуры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.