В Нижегородской области пятилетний мальчик утонул в бассейне на уроке плавания

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пятилетний мальчик утонул в бассейне в городе Кстово в Нижегородской области во время занятий по обучению плаванию. В связи с этим инцидентом возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Согласно данным следствия, 5 октября во время урока плавания в бассейне пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и ушёл под воду. Ребёнка извлекли из воды и оказали первую медицинскую помощь, но бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала его смерть.

Представители Следственного комитета проводят расследование, включая осмотр места происшествия и изъятие документов, подтверждающих деятельность по обучению детей плаванию. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске школьник умер на уроке физкультуры.

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