Полицейские сообщили о завершении проверки по факту избиения поджигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО сыном главы Чечни Рамзана Кадырова.
"МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела", — сообщил Telegram-канал Baza.
Причиной такого решение стал возраст сына Кадырова, который в свои 15 лет ещё не может нести уголовную ответственность.
Сын Кадырова Адам избил поджигателя Корана Никиту Журавеля, находящегося в СИЗО. Ролик, показывающий избиение, разместил в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров, написав, что его сын сделал всё правильно.
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