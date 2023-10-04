Полиция не стала открывать уголовное дело в отношении сына Кадырова

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Полицейские сообщили о завершении проверки по факту избиения поджигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО сыном главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: Инстаграм Адама Кадырова

"МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела", — сообщил Telegram-канал Baza.

Причиной такого решение стал возраст сына Кадырова, который в свои 15 лет ещё не может нести уголовную ответственность.

Сын Кадырова Адам избил поджигателя Корана Никиту Журавеля, находящегося в СИЗО. Ролик, показывающий избиение, разместил в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров, написав, что его сын сделал всё правильно.

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