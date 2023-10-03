В Санкт-Петербурге шестиклассник выстрелил из пистолета в другого ученика

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между двумя шестиклассниками, в результате которого одному из них потребовалась медицинская помощь. В инциденте пострадал 11-летний мальчик, который вечером отправился в городскую поликлинику. Медицинские работники диагностировали гематомы на груди и животе мальчика. В ходе беседы с медицинским персоналом выяснилось, что травмы были причинены выстрелами из пневматического пистолета.

Фото: Openverse

Мать ребёнка подала официальную жалобу в полицию. Она потребовала, чтобы ученик шестого класса, виновный в причинении телесных повреждений ее сыну, был привлечён к ответственности за свои действия.

По словам пострадавшего мальчика, инцидент произошел после школы, когда он поссорился с одноклассником. Во время конфликта одноклассник достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз. Полиция Красносельского района начала расследование по данному факту.

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