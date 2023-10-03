ВС Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ВСУ выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по трём районам Донецка и провели три обстрела Ясиноватой. Об этом информирует представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в telegram-канале.

Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — Прим. Ред.) по направлению: 00:35 — н. п. Галицыновка — город Донецк (Кировский район)", — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается о обстреле Ясиноватой, который длился с 7:35 до 7:45, и в ходе которого ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

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