ВСУ выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по трём районам Донецка и провели три обстрела Ясиноватой. Об этом информирует представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — Прим. Ред.) по направлению: 00:35 — н. п. Галицыновка — город Донецк (Кировский район)", — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается о обстреле Ясиноватой, который длился с 7:35 до 7:45, и в ходе которого ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
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