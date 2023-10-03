В Хабаровске вынесен приговор лже-медикам по делу о хищении средств у граждан

1:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате мошенничества, совершённого лже-медицинским центром, жители Хабаровска пострадали на сумму более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Фото: Openverse

По информации надзорного органа, с октября 2016 года по февраль 2019 года в городе работала организованная группа, которая устроила работу фиктивного медицинского центра для предоставления медицинских и специализированных услуг населению. Руководитель отдела продаж обучала подчинённых и лично участвовала в первичном приёме граждан, проводила диагностику и давала сведения о наличии у них предполагаемых заболеваний, убеждая их в неотложной необходимости лечения.

Как следствие, клиенты брали кредиты в банках на несуществующее лечение. Всего руководитель учреждения выманила около 23 млн рублей от 194 граждан и попыталась украсть ещё 598 тыс. рублей у пятерых граждан. По аналогичной схеме старший менеджер отдела продаж центра обманул 149 граждан на сумму свыше 17 млн рублей и хотел выманить ещё 139 тыс. рублей. Менеджер отдела продаж попытался получить более 100 тыс. рублей от 20 человек.

"Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на четырёх года шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Старший менеджер отдела продаж приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Менеджер — к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — отмечается в сообщении прокуратуры региона.

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