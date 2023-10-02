Бывшего следователя из Волгограда признали виновным в получении взяток на 21 миллион рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд Волгограда, назначивший бывшему следователю наказание в получении взяток на 21 миллион рублей, оставил вынесенный ранее приговор в силе.

Фото: УФСБ В Самарской области

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по региону, бывшему старшему следователю из Волгоградской области был передан 21 миллион рублей с 2017 по 2019 годы в рамках дела, которое он на тот момент вёл. Деньги правоохранитель получал через посредника, обещая, что ему удастся смягчить наказание для обвиняемого, добившись домашнего ареста вместо тюремного заключения.

В итоге следователь сам стал обвиняемым по статье "взяточничество в особо крупном размере". Суд назначил экс-следователю 10 лет пребывания в колонии строгого режима, а также обязал его уплатить штраф на сумму 12 миллионов рублей.

Посреднику в этом деле, который передавал следователю деньги, назначили такой же штраф и 8 лет колонии строгого режима.

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