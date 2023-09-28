Родственники загадочно погибшего уральского студента рассказали, как он исчез

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Студент из Свердловской области Владислав Ушаков бесследно пропал шесть лет назад. Тело нашли в лесу в районе водохранилища, останки отправлены на экспертизу. О том, как он пропал, рассказала его мать в беседе с порталом Е1.RU.

Фото: СК РФ по Московской области

Следователи на усмотрели поначалу в случившемся следов криминала, но мать в версию о несчастном случае категорически не верит.

По её словам, Владислав в тот день спокойно помылся, позавтракал и ушёл в институт. Идти ему было минут сорок. Соседи видели, как он выходил.

"В 17:30 я забеспокоилась, что его слишком долго нет, начала звонить, но телефон был выключен. А он всегда брал трубку или перезванивал. В 23 часа я уже начала метаться", — вспоминает женщина.

У сына не было долгов и врагов, большой и безответной любви тоже. Он не пил и не курил, не употреблял наркотики и увлекался компьютером, добавила она.

На теле также не нашли никаких записок ни тогда, ни сейчас. После исчезновения Владислава на полиграфе проверяли ещё одного человека, причем дважды.

Сестра погибшего заявила, что его любила одна девушка, но сам он к ней был равнодушен. А её добивался другой парень — Артём.

"Теоретически он мог рассматривать Влада как препятствие на пути к своей любви. После внезапного исчезновения Владислава Артём неожиданно для всех продал свою машину, как будто захотел избавиться от неё. Конечно, это выглядит подозрительно. Но его два раза проверяли тогда на полиграфе и, видимо, он ничего не показал, — заключила девушка.

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