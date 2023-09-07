Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском велосипедист сознался, но в другом преступлении

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Велосипедист, которого обвиняют в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском Свердловской области, прошёл полиграф и сознался, но в другом преступлении. Об этом рассказал источник Е1.RU.

Фото: openverse.org

Тело девушки нашли ночью 9 августа в яме у леса. Она приехала домой из Екатеринбурга на электричке и отправилась в соседний район пешком. По камерам следователи выяснили, что её преследовал до самого леса велосипедист.

На допросе он признался только в краже телефона, сообщил источник издания.

Подозреваемый утверждал, что с девочкой ничего не делал. В тот день он просто катался и ехал за ней по лесу. Увидел, как она шла и стала внезапно заваливаться на правый бок.

Мужчина подъехал, окликнул ее, обнаружил, что она без сознания, и забрал себе телефон, решив, что она пьяная.

Аппарат он разблокировать не смог и спрятал. А когда узнал из новостей, что произошло, перепугался и не стал ничего никому рассказывать.

По словам источника, результаты проверки мужчины на полиграфе пока в целом подтверждают эту версию, но многое будет зависеть от результатов полноценной посмертной экспертизы тела школьницы, которая пока не готова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.