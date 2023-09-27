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Женщина из Казани находится под подозрением в издевательствах над троими детьми

1:27
Происшествия

Следователи в Республике Татарстан начали уголовное преследование в отношении жительницы Казани, которую подозревают в издевательствах над троими несовершеннолетними детьми, сообщает пресс-служба Следственного комитета России для этого региона, сообщает ТАСС.

Женщина из Казани находится под подозрением в издевательствах над троими детьми
Фото: Openverse

Согласно данным, вечером 26 сентября 2023 года 32-летняя подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Авиастроительном районе, причинила телесные повреждения троим своим дочерям, которым на момент происшествия было 12 лет, 4 года и 8 месяцев.

Старшая из девочек обратилась к своему отцу, который в это время был на работе. Отец вернулся домой и вызвал полицию и медицинских специалистов.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 117 часть 2 пункт "г" Уголовного кодекса Российской Федерации (истязание) и статье 156 Уголовного кодекса РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с запросом о применении к подозреваемой одной из мер пресечения, предусмотренных законом.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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