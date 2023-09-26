На территории Севастополя объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
В своём Telegram-канале он опубликовал видеопамятку, где сообщается, что нужно делать при воздушной тревоге.
Жителям Севастополя, которые не знают, где находится ближайшее укрытие, порекомендовали закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и спрятаться в комнате с несущими стенами.
В памятке сказано, что горожанам необходимо взять с собой в укрытие вещи первой необходимости, такие как паспорт, телефон, деньги и банковские карты.
Обновлено: ровно через десять минут после объявления воздушной тревоги Развожаев сообщил об её отмене в Севастополе.
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