Губернатор Развожаев: воздушная тревога объявлена в Севастополе

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Openverse

В своём Telegram-канале он опубликовал видеопамятку, где сообщается, что нужно делать при воздушной тревоге.

Жителям Севастополя, которые не знают, где находится ближайшее укрытие, порекомендовали закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и спрятаться в комнате с несущими стенами.

В памятке сказано, что горожанам необходимо взять с собой в укрытие вещи первой необходимости, такие как паспорт, телефон, деньги и банковские карты.

Обновлено: ровно через десять минут после объявления воздушной тревоги Развожаев сообщил об её отмене в Севастополе.