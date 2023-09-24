В Смоленске мошенники обманули пенсионерку на 700 тысяч рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Смоленска, родившаяся в 1950 году, оказалась обманутой и лишилась большой суммы денег, доверившись мошеннику, выдавшему себя за сотрудника Госуслуг.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Смоленской области, неизвестный человек позвонил потерпевшей и, представившись сотрудником службы поддержки портала "Госуслуги", уведомил ее о блокировке ее учетной записи на сервисе. Для восстановления доступа к своему аккаунту мошенник попросил женщину сообщить код сброса пароля, который был отправлен ей в СМС-сообщении. В результате с карты пострадавшей была снята сумма в размере 700 000 рублей.

По данному инциденту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". За это преступление мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.

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