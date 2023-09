Your browser does not support the audio element.

Жительница Смоленска, родившаяся в 1950 году, оказалась обманутой и лишилась большой суммы денег, доверившись мошеннику, выдавшему себя за сотрудника Госуслуг.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.