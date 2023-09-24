В Калининграде подростки устроили драку в школе и попали в больницу

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подростки устроили драку в одной из школ областного центра. После конфликта двое 15-летних школьников обратились за медицинской помощью в больницу.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, все началось со словесной перепалки несовершеннолетних. Постепенно она перешла в серьезную драку.

"Двое 15-летних подростков получили телесные повреждения. В школе их осмотрели медики, после чего несовершеннолетних отпустили домой. Позднее они обратились в медицинское учреждение", — прокомментировали в ведомстве.

Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники полиции. Родителям подростков уже выдали направления на прохождение пострадавшими судебно-медицинской экспертизы.

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