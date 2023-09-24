Подростки устроили драку в одной из школ областного центра. После конфликта двое 15-летних школьников обратились за медицинской помощью в больницу.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, все началось со словесной перепалки несовершеннолетних. Постепенно она перешла в серьезную драку.
"Двое 15-летних подростков получили телесные повреждения. В школе их осмотрели медики, после чего несовершеннолетних отпустили домой. Позднее они обратились в медицинское учреждение", — прокомментировали в ведомстве.
Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники полиции. Родителям подростков уже выдали направления на прохождение пострадавшими судебно-медицинской экспертизы.
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