В Петербурге муж убил жену на глазах у двух дочек

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Петербурга жестоко убил жену. Мужчина зарезал её на глазах у двух дочек. Об этом пишет Shot.

Фото: СК РФ по Московской области

По данным Telegram-канала, девочка постарше позвонила в экстренные службы и со слезами прокричала, что папа прямо сейчас убивает маму.

Сообщается, что 44-летний Максим поругался с супругой накануне во время ужина. Мужчина схватил кухонный нож и, игнорируя плач дочерей, набросился на жену.

17-летняя девочка бросилась звонить в полицию и скорую, она умоляла спасти маму. Однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь 40-летней женщине. Из-за множественных ножевых ранений она скончалась на месте. Детей отец не тронул.

Пока сам Максим убивал жену, он порезал себе сухожилие на руке. В больнице ему сделали операцию и госпитализировали.

Семья раньше характеризовалась как благополучная, на учёте они нигде не состояли.

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