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На горе Казбек в Северной Осетии 11 альпинистов оказались под камнями

0:56
Происшествия

Группа альпинистов, состоящая из 11 человек, оказалась под камнепадом во время восхождения на гору Казбек в Северной Осетии, и одна из альпинисток получила серьезные травмы, сообщили в ГУ МЧС по республике.

На горе Казбек в Северной Осетии 11 альпинистов оказались под камнями
Фото: openverse.org

Спасательная операция уже начата, сообщает ТАСС. Группа альпинистов, в которой были участники из разных регионов России, не была зарегистрирована в МЧС России. Информация о происшествии поступила извне от лица, находившегося в контакте с группой.

Также отмечается, что в то же время на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей из Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, но они изменили свой маршрут, чтобы оказать помощь пострадавшим альпинистам. Вторая группа спасателей, состоящая из пятерых человек, также направилась на помощь.

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Восхождение на гору Казбек из России (Осетия Кармадон)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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