На горе Казбек в Северной Осетии 11 альпинистов оказались под камнями

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Группа альпинистов, состоящая из 11 человек, оказалась под камнепадом во время восхождения на гору Казбек в Северной Осетии, и одна из альпинисток получила серьезные травмы, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Фото: openverse.org

Спасательная операция уже начата, сообщает ТАСС. Группа альпинистов, в которой были участники из разных регионов России, не была зарегистрирована в МЧС России. Информация о происшествии поступила извне от лица, находившегося в контакте с группой.

Также отмечается, что в то же время на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей из Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, но они изменили свой маршрут, чтобы оказать помощь пострадавшим альпинистам. Вторая группа спасателей, состоящая из пятерых человек, также направилась на помощь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Восхождение на гору Казбек из России (Осетия Кармадон)