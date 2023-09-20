В военных столкновениях в Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян, сообщили СМИ.
Известно, что градоначальник погиб во время боя с Вооружёнными силами Азербайджана.
"В ходе боёв с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян", — передаёт 24news.am.
Что конкретно стало причиной смерти пока неизвестно, однако, аналитики склоняются к тому, что мэра убили в ходе вооружённого столкновения.
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