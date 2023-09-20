При столкновениях в Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни

В военных столкновениях в Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян, сообщили СМИ.

Фото: Оpenverse

Известно, что градоначальник погиб во время боя с Вооружёнными силами Азербайджана.

"В ходе боёв с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян", — передаёт 24news.am.

Что конкретно стало причиной смерти пока неизвестно, однако, аналитики склоняются к тому, что мэра убили в ходе вооружённого столкновения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.