Shot: ВСУ обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска в Брянской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинские боевики обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Стоп-кадр с видео

По информации издания, пункт пропуска "Погар", расположенный примерно в 800 метрах от границы, был атакован 19 сентября около 23 часов вечера.

Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее боец ВС РФ рассказал, что ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области.

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