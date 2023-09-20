Украинские боевики обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, пункт пропуска "Погар", расположенный примерно в 800 метрах от границы, был атакован 19 сентября около 23 часов вечера.
Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее боец ВС РФ рассказал, что ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области.
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