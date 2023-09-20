Боец ВС РФ: ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области

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Российский военный рассказал, как украинские боевики используют кассетные боеприпасы "натовского" калибра на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Openverse

По словам мотострелка 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, кассетные снаряды используются для дистанционного минирования подконтрольной военным РФ территории.

Большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование местности противником, суббоеприпасами, отметил собеседник издания.

Они остаются на ветках или на земле, но при любом взаимодействии с ними происходит взрыв, пояснил мотострелок.

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