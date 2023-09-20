Российский военный рассказал, как украинские боевики используют кассетные боеприпасы "натовского" калибра на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По словам мотострелка 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, кассетные снаряды используются для дистанционного минирования подконтрольной военным РФ территории.
Большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование местности противником, суббоеприпасами, отметил собеседник издания.
Они остаются на ветках или на земле, но при любом взаимодействии с ними происходит взрыв, пояснил мотострелок.
Ранее экс-разведчик Яков Кедми назвал возможные сроки российского наступления на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.