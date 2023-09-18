Полиция Екатеринбурга ищет пожилого мужчину, который занимался мастурбацией в Юго-Западном микрорайоне возле лицея №109. Об этом пишет портал Е1.
Как рассказали журналистам встревоженные родители, в кустах около школы был замечен пожилой седовласый человек приблизительно 60-70 лет, который наблюдал за школьниками во дворе учебного заведения и занимался самоудовлетворением.
Мужчину заметил прохожий и прогнал со двора школы. Старик спокойно вышел через калитку.
Теперь представители правоохранительных органов пытаются разыскать этого мужчину. В полицию передано заявление и записи с видеокамер. Личность незнакомца устанавливается. Администрация лицея, со своей стороны, тоже приняла дополнительные меры безопасности.
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