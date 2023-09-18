В центре Донецка у здания администрации раздались взрывы

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе здания администрации главы ДНР в Донецке раздались взрывы. Точно есть как минимум одно попадание в здание, сообщает РИА Новости.

Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

На кадрах, которые выкладывают горожане, видны клубы чёрного дыма.

По информации представительства ДНР в СЦКК, на центр Донецка пришлись три снаряда, выпущенные украинскими войсками из РСЗО в 14:50. Данные о пострадавших и повреждениях городской инфраструктуры уточняются.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию об обстреле центра города. По словам градоначальника, под ударом оказался бульвар Пушкина.

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