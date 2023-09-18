В Подмосковье изменил маршрут поезда и предложил пассажирам прыгать на пути

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Электрический поезд, который следовал по маршруту МЦД-4 из Фрязино в Апрелевку, неожиданно изменил свой маршрут и начал движение в обратном направлении. Пассажирам было предложено выйти из вагонов прямо на железнодорожные пути и ожидать новый поезд. Об этом сообщает MSK1.

Фото: Openverse

Поезд остановился на платформе в Реутове и простоял там около часа, а затем отправился обратно в Железнодорожный. Пассажиры отметили, что не было предварительного уведомления об изменении маршрута. Некоторые из них действительно решили спрыгнуть на железнодорожные пути, после того как было предложено машинистом поезда.

В пресс-службе Московских железных дорог сообщили, что на четвёртом диаметре возникли задержки нескольких электричек. Для восстановления расписания некоторые поезда были отменены, а другие следовали по укороченным маршрутам.

Четвёртый маршрут Московских центральных диаметров был открыт 9 сентября и стал самым протяжённым из всех. На момент запуска маршрута МЦД-4 в нём было 36 остановочных пунктов и 38 возможных пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

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