В Абхазии утонул турист из Иваново

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В воскресенье в Гагрском районе Абхазии утонул житель города Иваново, сообщило МЧС республики. В официальном заявлении говорится:

Фото: Openverse

"Сегодня в районе села Алахадзы Гагрского района погиб гражданин Российской Федерации Игорь Юрьевич Рябчиков, 1972 года рождения, проживавший в городе Иваново. Родственники Рябчикова, находившиеся с ним в Абхазии, обратились за помощью к спасателям".

Также отмечается, что сотрудники республиканской Госинспекции по маломерным судам выехали на место происшествия по экстренному вызову, и тело погибшего было обнаружено спасателями-водолазами, сообщает ТАСС.

Ранее мы сообщали, что российские туристы в Абхазии попали в аварию, где перевернулся УАЗ.

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