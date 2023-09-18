В воскресенье в Гагрском районе Абхазии утонул житель города Иваново, сообщило МЧС республики. В официальном заявлении говорится:
"Сегодня в районе села Алахадзы Гагрского района погиб гражданин Российской Федерации Игорь Юрьевич Рябчиков, 1972 года рождения, проживавший в городе Иваново. Родственники Рябчикова, находившиеся с ним в Абхазии, обратились за помощью к спасателям".
Также отмечается, что сотрудники республиканской Госинспекции по маломерным судам выехали на место происшествия по экстренному вызову, и тело погибшего было обнаружено спасателями-водолазами, сообщает ТАСС.
Ранее мы сообщали, что российские туристы в Абхазии попали в аварию, где перевернулся УАЗ.
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