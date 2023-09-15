Тело девушки, завёрнутое в одеяло, нашли в квартире под Петербургом

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ленинградской области нашли завёрнутое в одеяло тело 27-летней девушки. Она лежала в кровати в своей квартире в Сосновом Бору. В убийстве подозревается муж погибшей, сообщает Shot.

Фото: wikimedia.org

По данным Telegram-канала, 27-летнюю продавщицу магазина стройматериалов Викторию Г. днём 14 сентября обнаружила мёртвой её подруга, после того, как не смогла дозвониться. У девушки на шее были следы удушения.

Близкие заявляют, что погибшая не пила и никаких наркотических веществ не употребляла, а много работала. С мужем они часто вместе путешествовали.

Следователи сейчас устанавливают местонахождение мужчины, а также, кто мог убить девушку.

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