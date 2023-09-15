Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Берлинской оперы Маттиас Шульц вступился на Анну Нетребко
В Новосибирске суд оставил в СИЗО подозреваемых в убийстве 15-летней девочки экс-полицейских
Косметологи: выбрать омолаживающую инъекцию поможет только квалифицированный специалист
ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей
Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста
Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем
В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко
Два ребенка пострадали в аварии с КАМАЗом на дороге Калуга — Медынь

WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации

1:34
Происшествия

По информации от Роскомнадзора, судьба мессенджера WhatsApp может оказаться под угрозой блокировки в случае появления в нем недружественных каналов с запрещенным контентом. В приложении ранее было анонсировано внедрение функции анонимных чатов. Согласно официальному заявлению, принятие мер по соблюдению российских законов будет зависеть от действий администрации WhatsApp и их решений. Если будут обнаружены недружественные каналы с запрещённым контентом, то будет выдвигаться требование об их удалении, и в случае отказа — возможно, будет принято решение о блокировке.

WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации
Фото: openverse.org

Ранее Антон Горелкин, первый зампред комитета Государственной Думы по информационной политике, выразил опасения относительно деятельности WhatsApp в России в связи с расширением его функционала в направлении массового распространения информации, сообщает ChechnyaTODAY. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн также высказал мнение, что полное блокирование мессенджера в России может быть рассмотрено, если WhatsApp запустит русскоязычные каналы. Он подчеркнул, что сомнений в антироссийском содержании таких каналов нет, так как компания Meta*, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской.

Ранее мы писали, что WhatsApp даст возможность писать пользователям Telegram и других мессенджеров. 

*Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) внесена в соответствующий реестр Минюста.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему блокирует WhatsApp? Как ИЗБЕЖАТЬ бана? Ни в коем случае не делайте ЭТОГО!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве
Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Последние материалы
ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей
Жука Гитлера и бабочку Муссолини могут переименовать в следующем году
Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста
WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации
Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем
В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко
Включение Фархада Ахмедова в санкционный список было следствием ошибки
Два ребенка пострадали в аварии с КАМАЗом на дороге Калуга — Медынь
Актриса Кристина Асмус рассказала о предательстве близких людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников