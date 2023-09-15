WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации

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По информации от Роскомнадзора, судьба мессенджера WhatsApp может оказаться под угрозой блокировки в случае появления в нем недружественных каналов с запрещенным контентом. В приложении ранее было анонсировано внедрение функции анонимных чатов. Согласно официальному заявлению, принятие мер по соблюдению российских законов будет зависеть от действий администрации WhatsApp и их решений. Если будут обнаружены недружественные каналы с запрещённым контентом, то будет выдвигаться требование об их удалении, и в случае отказа — возможно, будет принято решение о блокировке.

Фото: openverse.org

Ранее Антон Горелкин, первый зампред комитета Государственной Думы по информационной политике, выразил опасения относительно деятельности WhatsApp в России в связи с расширением его функционала в направлении массового распространения информации, сообщает ChechnyaTODAY. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн также высказал мнение, что полное блокирование мессенджера в России может быть рассмотрено, если WhatsApp запустит русскоязычные каналы. Он подчеркнул, что сомнений в антироссийском содержании таких каналов нет, так как компания Meta*, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской.

Ранее мы писали, что WhatsApp даст возможность писать пользователям Telegram и других мессенджеров.

*Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) внесена в соответствующий реестр Минюста.

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