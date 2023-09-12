WhatsApp даст возможность общаться с пользователями Telegram и другими мессенджерами

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Разработчики WhatsApp в настоящее время работают над новой функцией, направленной на обеспечение совместимости со сторонними платформами обмена сообщениями. Это изменение является ответом на предстоящие требования, установленные Европейским союзом, которые должны вступить в силу в марте 2024 года. Эту функцию уже можно найти в бета-версии WhatsApp для Android, конкретно обозначенной как версия 2.23.19.8. Согласно сообщениям WABetaInfo, эта функция помечена как "Сторонние чаты".

Фото: openverse

Стоит отметить, что тестирование этого нового раздела еще не началось, и в настоящее время вкладка остается недоступной для пользователей. Эта инициатива является частью усилий WhatsApp по соблюдению нормативных изменений и предоставлению пользователям расширенных возможностей подключения к другим платформам обмена сообщениями.

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