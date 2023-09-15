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Компания "Москвич" запретила гражданину России использовать свой торговый бренд

1:17
Происшествия

Корпорация подала иск против индивидуального предпринимателя, который включил наименование их бренда в доменное имя своего веб-сайта. Геннадий Петраков, проживающий в России, использовал сайт moskvich.ru для продажи автозапчастей. В ходе судебного разбирательства автопроизводитель заявил, что данное действие нарушает интеллектуальные права на торговый знак "Москвич". В ответ на иски предприниматель попытался опротестовать претензии автозавода из столицы.

Компания "Москвич" запретила гражданину России использовать свой торговый бренд
Фото: openverse.org

На суде мужчина утверждал, что с 2001 года на сайте moskvich.ru, который не связан с столичной компанией, не размещались товары и услуги. Тем не менее, судья выяснил, что предприниматель использовал это доменное имя для переадресации на страницу moskvich.da.ru, где можно было приобрести разнообразные детали для автомобилей марки "Москвич", сообщает motor.ru.

Кроме того, суд пришел к выводу, что данное имя создает "путаницу" с торговым наименованием столичного предприятия. По итогам судебного разбирательства было решено запретить россиянину использовать слово "moskvich" в названии своего сайта.

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МОСКВИЧ 6. ЧТО ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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