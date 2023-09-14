В школе под Казанью произошла стрельба

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня утром, 14 сентября, в школе села Богородское Пестретинского района произошла стрельба. Один ученик второго класса получил огнестрельное ранение. Об инциденте сообщил Telegram-канал "Салмачи-Куюки онлайн".

Фото: мвд.рф

Инцидент произошел в начале учебного дня, когда ученик второго класса получил удар по лицу от другого. Использованное оружие, по-видимому, было устройством автоматического огня. Пострадавший ребенок был оперативно доставлен в больницу врачами Республики Татарстан.

По предварительной информации, восьмилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Более подробная информация в настоящее время уточняется, сообщает inkazan.ru.

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КАЗАНЬ 175: Трагедия в казанской школе | Поминутная реконструкция