Сегодня утром, 14 сентября, в школе села Богородское Пестретинского района произошла стрельба. Один ученик второго класса получил огнестрельное ранение. Об инциденте сообщил Telegram-канал "Салмачи-Куюки онлайн".
Инцидент произошел в начале учебного дня, когда ученик второго класса получил удар по лицу от другого. Использованное оружие, по-видимому, было устройством автоматического огня. Пострадавший ребенок был оперативно доставлен в больницу врачами Республики Татарстан.
По предварительной информации, восьмилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.
Более подробная информация в настоящее время уточняется, сообщает inkazan.ru.
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