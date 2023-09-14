Разгерметизация газопровода привела к мощному взрыву под Саратовом

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Саратова произошёл серьёзный пожар, вызванный разгерметизацией газопровода. Обширный столб дыма виден на значительное расстояние. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

Фото: "МЧС России" by Staropramen1969 is marked with Public Domain Mark 1.0.

На данный момент имеются сведения о повреждении сегмента газопровода, который протягивается от Песчаного до Умета и Сторожевки, расположенного поблизости от посёлка Красный Октябрь. Местные жители сообщили о слышавшемся громком хлопке.

На место происшествия выехали спасатели и специалисты газовых служб.

Как сообщает местное МЧС, на площади в 2 га горит трава. О пострадавших информации нет.

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