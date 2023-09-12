Пассажирка самолёта, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, написала послание своим детям на талоне

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Марина Варенкова, одна из пассажирок авиалайнера, в экстренном порядке приземлившегося под Новосибирском в поле, рассказала журналистам, что на всякий случай спешно написала послание своим детям прямо на посадочном талоне.

Фото: Openverse

Сделала женщина это прямо перед тем, как пилоты посадили воздушное судно, написав "Дети, я люблю вас" на обратной стороне посадочного талона, и вложив послание в паспорт.

"Чтобы в случае чего, мало ли, опознали… Это я писала в последний момент…" — поделилась пассажирка.

Позже все пассажиры севшего аэробуса доехали до пункта назначения - Омска — на поезде. Встречать Марину Варенкову приехала дочь с букетом.

Экстренная посадка самолёта "Уральских авиалиний" Airbus A320 была проведена в 180 километрах от Новосибирска, в поле в Убинском районе, из-за отказа гидросистемы. Никто из 159 пассажиров и шести членов экипажа серьёзных травм не получил.

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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку под Новосибирском