Марина Варенкова, одна из пассажирок авиалайнера, в экстренном порядке приземлившегося под Новосибирском в поле, рассказала журналистам, что на всякий случай спешно написала послание своим детям прямо на посадочном талоне.
Сделала женщина это прямо перед тем, как пилоты посадили воздушное судно, написав "Дети, я люблю вас" на обратной стороне посадочного талона, и вложив послание в паспорт.
"Чтобы в случае чего, мало ли, опознали… Это я писала в последний момент…" — поделилась пассажирка.
Позже все пассажиры севшего аэробуса доехали до пункта назначения - Омска — на поезде. Встречать Марину Варенкову приехала дочь с букетом.
Экстренная посадка самолёта "Уральских авиалиний" Airbus A320 была проведена в 180 километрах от Новосибирска, в поле в Убинском районе, из-за отказа гидросистемы. Никто из 159 пассажиров и шести членов экипажа серьёзных травм не получил.
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