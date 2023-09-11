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Туристы рассказали о моменте, когда землетрясение обрушилось на их отели в Марракеше

3:02
Происшествия

Мощное землетрясение, которое произошло в туристическом городе Марракеш в Марокко на этой неделе, вызвало настоящий ужас среди иностранных туристов, находившихся там в это время. Люди, чтобы спастись, выбежали на улицы в состоянии паники. Эту ситуацию оценила британская газета Express. Согласно данным марокканских властей, число жертв этой стихийной бедствия, произошедшего 8 сентября в 23:11 по местному времени, достигло 2 000 человек.

Туристы рассказали о моменте, когда землетрясение обрушилось на их отели в Марракеше
Фото: openverse.org

Землетрясение магнитудой 6,9, с эпицентром в 80 километрах от Марракеша, нанесло серьезный ущерб этому популярному и плотно населенному туристическому городу. Это событие фактически повторило трагедию, произошедшую в феврале, когда многие города на юго-востоке Турции были разрушены.

Издание провело интервью с несколькими британскими туристами, находившимися в эпицентре событий, сообщает "ТУРПРОМ". Хелен Моррис, одна из них, рассказала, что прибыла в Марракеш 1 сентября и до этого момента все было отлично. Однако 8 сентября, за три дня до отъезда, они пережили землетрясение.

"Все начало дрожать, и грохот был ужасно громким. Мы едва могли собрать свои мысли, но единственное, о чем думали, — это сохранить жизнь", — поделилась она.

Женщина рассказала, что отель TUI BLUE Riu Tikida Garden получил некоторый ущерб, в основном в одном из ресторанов, и появились трещины по всей конструкции отеля.

Еще одна туристка, приехавшая в Марракеш со своей подругой, также рассказала, что сильные подземные толчки напугали их. После окончания землетрясения они выбежали на улицу и провели всю ночь на бетоне и траве возле отеля.

"На нас впустили обратно около 6:30 утра, но, как правило, люди старались оставаться на улице как можно дольше", — сказала она.

Другой британский турист, остановившийся в отеле Opera, выразил разочарование реакцией местного персонала.

"Я провел ночь, ожидая новостей, но не получил их от сотрудников после окончания землетрясения. Мы решили выйти на улицу и ждали новостей, и около 3:00 нам сказали, что можем вернуться в номера, но многие, как и мы, остались у бассейна. Мы спали на улице у бассейна и вернулись в номер в субботу утром, чтобы принять душ и переодеться".

Тем не менее, этот путешественник не срывается и планирует остаться в Марокко до вечера четверга, 14 сентября.

Это неожиданное землетрясение, которое застало туристов и местных врасплох, привело к большому количеству жертв и разрушений, особенно потому, что пиковые толчки произошли ночью, когда большая часть туристов находилась в своих гостиничных номерах.

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Землетрясение в Марокко унесло жизни 632 человек. Сотни ранены
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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