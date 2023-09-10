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Российский солдат на "Ладе" увернулся от дрона-камикадзе ВСУ

0:47
Происшествия

Бойцы Вооружённых сил России продолжают удивлять наСВО смекалкой и мужеством.

Российский солдат на "Ладе" увернулся от дрона-камикадзе ВСУ
Фото: Openverse

В Сети показаны кадры, как российский солдат на автомобиле "Лада" увернулся от беспилотника-камикадзе ВСУ.

"Эпичнее уже не будет", — комментирует эпизод телеканал "Царьград".

Украинские боевики хотели поймать легковушку, курсирующую между позициями. Однако российский водитель смог переиграть бандеровца за пультом. ВАЗ-21099 в последний момент резко ушёл вправо и избежал прямого попадания дроном в лобовое.

"Оператор беспилотника смог лишь беспомощно наблюдать, как наш боец на своей "99-й" эффектно умчал в закат", — подытожил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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