Бойцы Вооружённых сил России продолжают удивлять наСВО смекалкой и мужеством.
В Сети показаны кадры, как российский солдат на автомобиле "Лада" увернулся от беспилотника-камикадзе ВСУ.
"Эпичнее уже не будет", — комментирует эпизод телеканал "Царьград".
Украинские боевики хотели поймать легковушку, курсирующую между позициями. Однако российский водитель смог переиграть бандеровца за пультом. ВАЗ-21099 в последний момент резко ушёл вправо и избежал прямого попадания дроном в лобовое.
"Оператор беспилотника смог лишь беспомощно наблюдать, как наш боец на своей "99-й" эффектно умчал в закат", — подытожил портал.
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