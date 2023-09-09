На Урале суд вынес приговор мужчине пытавшемуся сжечь бывшую жену и троих детей

В Свердловской области вынесли приговор 28-летнему жителю города Качканара, который был признан виновным в покушении на убийство четырех человек, включая детей. В июле 2022 года мужчина, испытывая ревность, решил убить свою бывшую жену и ее детей. Для этого он приехал к общежитию, где они проживали, полил входную дверь на третьем этаже воспламеняющейся жидкостью и поджег ее зажигалкой, сообщает Газета Кемерова.

Фото: openverse.org

Мужчина знал, что внутри находились женщина и ее дети, возрастом 2, 5 и 7 лет. После того как он убедился, что дверь загорелась, он скрылся. Жители дома и прибывшие на место инцидента пожарные смогли потушить пожар.

Суд приговорил поджигателя к 9 годам и 15 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение в свободе на 1 год. Однако данный приговор пока не вступил в законную силу.

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