В Томской области женщина заставила 10-летнюю школьницу извиняться перед ней на коленях

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Томской области женщина заставила ученицу младших классов извиняться перед ней на коленях. Ей показалось, что девочка во время игры повредила телефон её сына, сообщает Telegram-канал "База".

Фото: facebook.com

Отмечается, что между 33-летней женщиной и 10-летней девочкой из села Кожевниково произошёл конфликт на школьной площадке ещё в апреле 2022-го. Дети за день до этого кидались рюкзаками, в какой-то момент в сумке у мальчика повредился телефон. Дома он рассказал обо всем маме, а когда она стала спрашивать, кто именно бросал его рюкзак, указал на одну девочку.

На следующий день, по версии следствия, мать пришла в школу, нашла "виновницу" и стала кричать на неё, а в конце заставила встать перед ней на колени и просить прощения. Все требования школьница выполнила.

Из-за стресса у девочки развилось психологическое расстройство и смешанная тревожная и депрессивная реакция. Эксперты установили, что ей был нанесён тяжкий вред здоровью.

На женщину 7 сентября завели уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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