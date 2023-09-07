В Воронеже ограничили занятия в кружках из-за вспышки ротавируса

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Воронеже по рекомендации санитарных специалистов были введены ограничения на проведение очных занятий в учреждениях дополнительного образования из-за вспышки ротавирусной инфекции. Эти меры применены с 8 сентября в первых классах гимназии имени Басова, как объявила пресс-служба администрации Воронежа.

Фото: Openverse

Ротавирусная инфекция вызывается ротавирусами и наиболее часто проявляется в зимне-весенний период. Среди симптомов этой инфекции следует выделить диарею, рвоту и резкое повышение температуры.

Согласно данным мэрии Воронежа, были выявлены случаи заболевания ротавирусной инфекцией среди учащихся двух первых классов гимназии имени Басова, и с 8 сентября эти ученики находятся на карантине. Городские власти обратились к родителям школьников с просьбой внимательно следить за состоянием своих детей и, при появлении первых признаков болезни, оставлять их дома и вызывать врача.

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Ротавирусная инфекция