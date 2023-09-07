Fox News: 10-летняя девочка ударила ножом напавшего на её мать мужчину

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В США в штате 10-летняя девочка нанесла ножевое ранение мужчине, который атаковал ее мать, сообщает Fox News.

Фото: openverse

Событие произошло в среду, 30 августа, в городе Хьюстон, когда мужчина вызвал полицию и сообщил о нападении со стороны родственницы. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили мужчину с ножевой раной на ноге. Оказалось, что за нападением стоит 10-летняя девочка.

Ребенок рассказала правоохранителям, что пострадавший "бил и душил" ее мать.

"Я просила его уйти, но он этого не сделал", — пояснила девочка.

В отчаянии она взяла нож и нанесла мужчине удар в попытке защитить свою мать.

Пострадавший был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, а затем арестован. Также женщину пришлось госпитализировать из-за полученных травм. Степень родства участников происшествия не уточняется.

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