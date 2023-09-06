НАСА решило напугать планету: "К Земле приблизятся пять астероидов"

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что пять астероидов направляются к Земле.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Один из них, имеющий размеры "с дом", максимально приблизится к нашей планете уже сегодня, в среду, 6 сентября. Он пройдет на расстоянии 5,11 миллиона километров от нас.

Другие два объекта размером "с автобус и самолёт" приблизятся к Земле в пятницу, 8 сентября. Последние два небесных тела размером "с самолёт" появятся рядом в воскресенье, 10 сентября.

Минимальное расстояние между этими астероидами и Землей составит 1,52 миллиона и 2,66 миллиона километров соответственно.

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