В ДТП с грузовиком в Калмыкии погиб один человек

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Столкновение иномарки и грузовика произошло на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Калмыкии, в результате чего трагически погиб ребенок. Еще два человека получили ранения и доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Фото: ФАН

Авария произошла на 248-м километре автодороги Р-22 "Каспий" с участием автомобиля Kia Sorento под управлением 61-летнего жителя Москвы и грузовика "КАМАЗ" под управлением 61-летнего жителя Республики Дагестан. К сожалению, трёхлетний пассажир автомобиля Kia скончался от травм, полученных в результате столкновения. Водитель и ещё один пассажир Kia были доставлены в медицинское учреждение для лечения.

В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа полиции, которая работает над установлением причин и обстоятельств происшествия. Государственная дорожная инспекция обеспечивает бесперебойное движение транспорта в этом районе.

Прокуратура Целинного района также проводит проверку с целью установления причин и условий происшествия. Предварительная информация свидетельствует о том, что водитель Kia Sorento не справился с управлением и столкнулся по касательной с грузовиком, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии