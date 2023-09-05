Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Гадзиян: консервированная пища на завтрак провоцирует рак кишечника
Science: в США нашли новый фактор риска болезней сердца
Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области
В Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница с тёмными волосами: ищут уже сутки
Герой РФ Сайфулин: ВСУ используют "живое разминирование" из-за нехватки сапёров
Дмитрий Никулин рассказал, что не собирается переезжать в Москву
Марочко: ВС России сорвали ротацию украинских войск под Купянском
Ходаковский: ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкого
The Times: подготовка в Германии и "Леопарды" не спасли ВСУ от огромных потерь

На Урале врачей обвинили в том, что они бросили пациента умирать

1:19
Происшествия

Волонтёры в городе Артёмовском Свердловской области обвинили врачей в том, что они бросили пациента в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Е.1.

На Урале врачей обвинили в том, что они бросили пациента умирать
Фото: openverse

Сообщается, что местный житель обварился кипятком в общественной бане около двух недель назад, когда был в нетрезвом виде. За помощью мужчина обратился не сразу, а только когда его состояние ухудшилось. Представители областной волонтёрской ассоциации заявили, что медики отказывались лечить пострадавшего.

По словам директора организации Валентины Шехиревой, мужчину взяли в больницу не сразу, а лишь после неоднократных обращений. Затем его выписали, однако дома он упал и не мог встать три дня.

"Его сковало, как в предынсультном состоянии. Он не мог двигаться, пить, есть, ходил под себя и начал просто выть. Соседи забили тревогу, вскрыли дверь, начали его отпаивать, вызвали скорую. Его забрали и через три часа вернули — точно в таком же состоянии", — утверждает волонтёр.

В Артёмовской больнице пояснили корреспонденту издания, что мужчина проходил лечение и сейчас вновь госпитализирован. Медики сообщили, что в их действиях нарушений не было.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
В Челябинске мигранты обложили школьников данью
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Корейские учёные нашли в мозге нейроны, прямо влияющие на похудение и набор веса
В Сети появилось свежее фото генерала Суровикина
Мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость на Камчатке
Мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость на Камчатке
Последние материалы
Handelsblatt: солдаты ВСУ подрываются на минах периода Великой Отечественной войны
Политолог: следующим Зеленский уволит Кулебу, Киев меняет Лондон на Вашингтон
Сирила Гана обокрали в Париже во время боя против Сергея Спивака
The Times: солдаты ВСУ понимают, что обречены на смерть под селом Работино
Студентов в РФ начнут дополнительно обучать профессиям водителя скорой помощи и санитара
Полковник Литовкин заявил, что армия Украины уже потеряла 1,5 миллиона бойцов
Кулеба: Киев не пойдёт на уступки по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана
Врачи из США: за сутки до внезапной смерти проявляются два характерных симптома
Aydınlık: новый глава Минобороны Украины станет послушно исполнять все планы США
Инвестпроект нового аэропорта в Абхазии может разозлить местных националистов накануне выборов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников