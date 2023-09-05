На Урале врачей обвинили в том, что они бросили пациента умирать

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Волонтёры в городе Артёмовском Свердловской области обвинили врачей в том, что они бросили пациента в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Е.1.

Фото: openverse

Сообщается, что местный житель обварился кипятком в общественной бане около двух недель назад, когда был в нетрезвом виде. За помощью мужчина обратился не сразу, а только когда его состояние ухудшилось. Представители областной волонтёрской ассоциации заявили, что медики отказывались лечить пострадавшего.

По словам директора организации Валентины Шехиревой, мужчину взяли в больницу не сразу, а лишь после неоднократных обращений. Затем его выписали, однако дома он упал и не мог встать три дня.

"Его сковало, как в предынсультном состоянии. Он не мог двигаться, пить, есть, ходил под себя и начал просто выть. Соседи забили тревогу, вскрыли дверь, начали его отпаивать, вызвали скорую. Его забрали и через три часа вернули — точно в таком же состоянии", — утверждает волонтёр.

В Артёмовской больнице пояснили корреспонденту издания, что мужчина проходил лечение и сейчас вновь госпитализирован. Медики сообщили, что в их действиях нарушений не было.

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