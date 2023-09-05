Неизвестный в Батайске выпустил в участника СВО 12 пуль из-за его военного опыта

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области в Батайске неизвестный стрелял в мужчину, участвовавшего в СВО, впоследствии раненому была проведена операция, сообщает РИА Новости. Ранее полиция сообщила, что во время ночной ссоры в парке неизвестный произвел 12 выстрелов из травматического оружия в жертву, прежде чем скрыться с места происшествия. Был начат розыск подозреваемого. Сообщается, что ссора была спровоцирована участием жертвы в специальной операции.

Фото: openverse

Губернатор Василий Голубев прокомментировал нападение и подтвердил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По словам матери жертвы, ее сын вернулся домой после ранения, но позже ему потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу, где ему была сделана операция по удалению пяти пуль. Мать заявила, что ее сын служил в Сирии и Африке и получил награды. Он также был направлен в районы проведения специальных военных операций. Дальнейшие подробности об операции и сопутствующих ей обстоятельствах в настоящее время уточняются.

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