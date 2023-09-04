МК: военный пенсионер из Подмосковья покончил с собой, не сумев попасть в зону СВО

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Серпуховском городском округе на одном из дачных участков нашли тело военного пенсионера, покончившего с собой.

Фото: мвд.рф

Как сообщает МК, ссылаясь на собственный источник, 57-летний мужчина жаловался соседу на свою жизнь. По информации издания, пенсионеру не удалось отправиться в зону проведения спецоперации, поскольку у него были выявлены проблемы со здоровьем.

Сосед погибшего мужчины поделился, что видел его в последний раз 2 сентября. Он подчеркнул: военный пенсионер находился в состоянии опьянения после употребления двух бутылок водки. По словам гражданской жены отставника, её сожитель никогда не говорил о возможном суициде.

В материале сказано, что пенсионер владел охотничьим ружьём "Бенелли", согласно официальному разрешению. Полицейские запустили проверку по факту смерти жителя Подмосковья.