В Приморье медведь убил сторожа

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморском крае под Дальнегорском дикий медведь растерзал сторожа, сообщили в региональном Минсельхозе.

Фото: CreativeCommons

Согласно информации, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

"Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Откуда вышел медведь и какова причина агрессивного поведения, неизвестно.

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