В Приморском крае под Дальнегорском дикий медведь растерзал сторожа, сообщили в региональном Минсельхозе.
Согласно информации, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.
"Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Откуда вышел медведь и какова причина агрессивного поведения, неизвестно.
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